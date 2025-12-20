 Марко Рубио рассказал об участии США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Марко Рубио рассказал об участии США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией

First News Media00:00 - Сегодня
Президент Соединенных Штатов Америки считает миротворчество приоритетом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он рассказал о конфликтах, урегулированных во время президентства Трампа.

«Вы видели наше участие в разрешении таких проблем, как конфликт между Россией и Украиной, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, трагедия в Судане или конфликт в Южном Судане, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы всегда ищем возможности выступить в роли посредника, где это возможно, чтобы предотвратить войну или положить конец конфликтам. Конечно, во многих из этих случаев люди садятся за стол переговоров, достигают договоренностей и затем начинается процесс их реализации. Таким образом, мы добились прогресса по многим этим вопросам, в частности, в том, чтобы достигли согласия сторон на определенных условиях», – подчеркнул Марко Рубио.

