Минюст: Подготовлен список лиц, в отношении которых будет применена амнистия

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 19 декабря 2025 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял постановление «Об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».

Министерство юстиции уже приступило к работе по реализации данного постановления. Так, уже составлен список лиц, к которым будет применена амнистия. Даны необходимые указания соответствующим структурным подразделениям Министерства.

Отмечается, что в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции действие амнистии будет распространяться примерно на 8 тысяч осуждённых. Согласно предварительному списку, ожидается освобождение около 5 тысяч человек. Также около 3 тысячам осужденным будут сокращены сроки заключения на 6 месяцев.



«Согласно предварительному списку, акт об амнистии охватит в общей сложности более 10 тысяч человек в отношении видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Указанное постановление предусматривает освобождение более 7 тысяч человек от наказания в виде ограничения свободы, что демонстрирует масштабное и значительное влияние амнистии на сферу пробации.



Министерство юстиции будет осуществлять постановление поэтапно и без задержек в соответствии с соответствующими пунктами закона об амнистии. Милли Меджлис сегодня принял постановление об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и суверенитета».



