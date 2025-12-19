 В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского моря - ФОТО | 1news.az | Новости
В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского моря - ФОТО

23:20 - 19 / 12 / 2025
В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского моря - ФОТО

18–19 декабря 2025 года в Женеве состоялось второе заседание Специальной группы, созданной решением министров экологии прикаспийских государств с целью подготовки проектов документов по организации Секретариата Рамочной конвенции «О защите морской среды Каспийского моря».

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Во встрече, организованной Европейским региональным офисом Программы ООН по окружающей среде, который выполняет функции временного Секретариата Конвенции, приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Казахстанa, Российской Федерации и Туркменистана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

На заседании, прошедшем под председательством азербайджанской стороны, было продолжено обсуждение концептуальных основ организации Секретариата Конвенции. Стороны обменялись мнениями по вопросам институциональных механизмов размещения Секретариата в Каспийском регионе.

В рамках встречи временный Секретариат Конвенции проинформировал стороны о ходе обсуждений проекта Плана действий, связанного с изменением уровня Каспийского моря.

