 В киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design - ФОТО | 1news.az | Новости
В киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch's Design - ФОТО

First News Media23:43 - 19 / 12 / 2025
В киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design - ФОТО

19 декабря в киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design из цикла журналистских расследований международного телеканала AnewZ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на презентации фильма присутствовали депутаты Милли Меджлиса, руководители азербайджанских телевизионных каналов, информационных агентств и других медиаструктур, а также общественно-политические деятели.

Перед показом выступил исполнительный директор международного телеканала AnewZ Руфат Гамзаев, который представил информацию о документальном фильме. Было отмечено, что это не только премьера документального фильма, но и официальный запуск платформы AnewZ Investigations. Документальный проект представляет собой экранную работу, охватывающую все направления международных журналистских расследований.

Руфат Гамзаев подчеркнул, что съёмки проекта The Oligarch’s Design проводились с января текущего года в восьми странах, а производственный процесс продолжался 10-11 месяцев. В подготовке фильма были задействованы около 100 журналистов, продюсеров, операторов, монтажёров и исследователей. Ряд эпизодов был снят в сложных условиях.

Один из ключевых разделов документального фильма посвящён процессу отказа Рубена Варданяна от гражданства Российской Федерации в 2022 году, его переезду в регион и началу деятельности в политической плоскости непризнанного сепаратистского режима. Эти процессы представлены на основе интервью и журналистских расследований, проведённых в Азербайджане, Армении и Украине, а также аналитических материалов и оценок депутатов, прокуроров, региональных экспертов и журналистов.

В своём выступлении главный редактор международного телеканала AnewZ Гай Шоун отметил, что фильм состоит из четырёх основных направлений: «Первая глава посвящена финансовой архитектуре. Расследования проводились в Великобритании, Литве и Соединённых Штатах Америки, где в рамках системы «Тройка» изучается деятельность офшорных структур, банков-посредников и компаний-«оболочек».

Вторая глава фокусируется на теме благотворительности и гуманитарных инициатив. Съёмки велись преимущественно в Великобритании, отчасти - в Армении. В этом разделе показано, как благотворительные нарративы пересекаются с элитными политическими и культурными кругами, а также какими механизмами формируются международная легитимность и репутация.

Третья глава была подготовлена в условиях войны в Украине. На фоне полномасштабного вторжения России анализируются логистические санкции и финансовые сети. Этот раздел основан на полевых репортажах, подходах к безопасности и прямых свидетельствах политиков и аналитиков.

Четвёртая и заключительная глава вновь возвращает зрителя в регион Южного Кавказа. Съёмки, проведённые в Азербайджане и Армении, раскрывают реальное влияние внешних финансовых и политических механизмов на политическую обстановку и безопасность в регионе».

Как отметил Гай Шоун, практически все главы были подготовлены на основе единых принципов. В основе работы лежат проверка фактов, подтверждение информации из различных источников, правовая экспертиза и профессиональные внутренние обсуждения. «Фильм представляет доказательства и контекст, однако не навязывает выводы», — подчеркнул он.

Затем состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design.

Фильм исследует, каким образом посредством благотворительности, финансовой архитектуры и тщательно выстроенных нарративов может формироваться политическое влияние.

Кроме того, в фильме затрагивается тема фонда Aurora Foundation. Были проведены интервью с представителями данной платформы, в деятельности которой на протяжении многих лет принимали участие известные личности из разных стран мира.

Расследование основано на данных OSINT (разведка по открытым источникам), а также на результатах предыдущих международных исследований. В этих исследованиях описывается финансовая сеть Troika Laundromat, через которую посредством офшорных структур проходили миллиарды долларов. Материалы, опубликованные международными расследовательскими организациями, составляют важную часть фактологической базы фильма.

