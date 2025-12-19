Судебный процесс над гражданами Армении продолжился заслушиванием последних слов обвиняемых - ФОТО

19 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Председательствующий судья З.Агаев заявил, что судебное заседание продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых.

Судья напомнил, что обвиняемый Давид Манукян, выступление которого было отложено на предыдущем слушании, продолжит выступление на нынешнем судебном заседании.

Д.Манукян изложил свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения. Так, обвиняемый заявил, что не согласен с доводами, изложенными прокурорами, защищающими государственное обвинение.

Он также отметил, что не присутствовал на так называемых «заседаниях совета безопасности» режима ни в качестве участника, ни в качестве наблюдателя – его служебные обязанности не позволяли этого делать.

В своей речи Д.Манукян выразил благодарность своим адвокатам.

Обвиняемый Араик Арутюнян в заключительном выступлении заявил, что не согласен с доводами прокуроров, защищающих государственное обвинение.

В своей речи А.Арутюнян сказал, что он и двое его братьев учились в школе в Карабахе и что проблем с получением образования на армянском языке у них не было. Он также сказал, что между ними и азербайджанцами не было проблем, и добавил: «Мы посещали мероприятия друг друга».

Обвиняемый в своем последнем слове на судебном заседании рассказал также о военных преступлениях, в которых он обвиняется: «Здесь были представлены военные преступления. Честно говоря, о большой части из них я узнал впервые. Я достаточно информированный человек. Но об инциденте в тоннеле в Кяльбаджаре я узнал именно здесь. Об инциденте в Бейлик Багы я также узнал здесь. Безусловно, это военные преступления, и у них есть свои виновники. Если виновные не будут наказаны в этом мире, они понесут наказание за свои деяния на том свете. Речь идет о преступлениях, совершенных против пожилых, женщин, детей, пленных и заложников».

А.Арутюнян, перечислив обвинения (вступление в преступную организацию, ведение незаконной предпринимательской деятельности, разрушения, наемники, установка мин, препятствование движению авиации, убийства, насилие, ракетный обстрел Гянджи и др.), изложил свои аргументы, связанные с этими вопросами, и заявил, что не принимает обвинения.

Обвиняемый Давид Бабаян заявил, что хочет выступить с последним словом на русском языке. Д.Бабаяну были созданы условия для выступления на русском языке.

Он общими словами изложил контраргументы к заявлениям прокуроров, защищающих государственное обвинение, и потерпевших.

Судебный процесс продолжится 22 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.