 В акциях протеста во Франции задержаны 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO
First News Media23:27 - 18 / 09 / 2025
Полиция Франции задержала более 300 человек на акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды.

Об этом сообщил глава МВД Франции Брюно Ретайо, трансляцию выступления которого вел телеканал BFMTV.

"309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу", - сказал министр.

По его словам, в манифестациях приняли участие 7,3 тыс. человек.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на улицы вышли более 1 млн человек.

В Париже и других городах, в том числе в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

21:00

Во Франции задержан 181 участник акций протестов, а число арестованных в Париже возросло до 31 человека.

Как передают французские СМИ, такие данные приводят МВД и префектура полиции Парижа.

Кроме того, 11 человек получили ранения.

Также сообщается о том, что около сотни протестующих в Париже проникли на территорию Министерства экономики и финансов страны.

Всего в протестах по всей Франции участуют более 500 тыс. человек, а в столице страны - 55 тыс.

18:02

Число арестованных участников протеста на территории Франции возросло до 114 человек.

Oб этом сообщает издание Le Figaro.

"По данным полиции на 15:00, число участников акций протестов по всей стране, за исключением Парижа, составило около 264 тыс. человек. Было проведено 427 мероприятий, в том числе 299 в зоне ответственности Национальной полиции", - пишет издание.

14:10

Около 10 тыс. протестующих вышли на улицы городов Франции утром в четверг, чтобы принять участие в акциях протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством.

Об этом сообщил глава МВД республики Брюно Ретайо на брифинге, трансляцию которого вел телеканал LCI.

" Насчитывается 230 акций протеста, 95 попыток заблокировать предприятия и 10 тыс. манифестантов", - заявил он.

При этом, по словам Ретайо, "протесты пока являются менее интенсивными, чем ожидалось". Он отметил, что задержаны 58 человек, из них 11 в столичном регионе Иль-де-Франс.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

Источник: ТАСС

