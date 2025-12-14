Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня возможны кратковременные ливни в отдельных частях полуострова. Юго-западный ветер сменится северо-западным, который будет местами усиливаться в течение дня.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем - 5-7 градусов. Атмосферное давление упадет с 768 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно сухой, но в некоторых восточных районах ночью и утром ожидаются периодические осадки, а вечером в горных районах выпадет снег. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 4 градусов мороза, днем – от 7 до 10 градусов, ночью в горах – от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 2 до 7 градусов.

В некоторых горных районах ночью и утром возможно обледенение дорог.