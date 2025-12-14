Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Сан-Франциско с членами стартап-сообщества Кремниевой долины США и азербайджанцами, работающими в технологических компаниях.
Как передает 1news.az, об этом министр написал на своей странице в социальной сети X.
Р.Набиев сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о том, какой вклад могут внести эти специалисты в развитие цифрового сектора в нашей стране, а также о возможных возможностях поддержки со стороны Азербайджана.
San-Fransiskoda ABŞ-nin "Silikon Vadisi"ndə yaşayan startap icmasının üzvləri və texnoloji şirkətlərdə çalışan azərbaycanlılarla görüş keçirdik.
Görüş zamanı onların ölkəmizdə rəqəmsal sahənin inkişafına verə biləcəyi töhfələr, həmçinin Azərbaycan tərəfindən onlar üçün mümkün… pic.twitter.com/f2e5E92M2T — Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 14, 2025