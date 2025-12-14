В Баку будет представлен перформанс Жетысайского драмтеатра

Впервые в Баку состоятся гастроли Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова (Казахстан).

Как сообщает 1news.az, гастроли пройдут при поддержке министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в Казахстане и посольства Казахстана в Азербайджане, а также Управления культуры Туркестанской области.

В гастрольной программе будет представлен перформанс «Мой друг», который затрагивает тонкие струны человеческой души и дарит зрителям незабываемые эмоции.

Автор идеи — Нуржан Тутов, автор сценической версии — Абзал Максим, режиссёр-постановщик— Абзал Максим, художник-постановщик— Бахыт Сраилов, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Руководителем проекта является Орал Камал — лауреат нагрудного знака «Dara».

Показ спектакля состоится 15 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Начало в 19:00.

Спектакль-перформанс адресован широкой аудитории и будет интересен зрителям, следящим за современными театральными формами и международными культурными проектами.