В Берлин для переговоров по Украине прибыла делегация США

В Берлин прибыли делегация США для проведения очередного раунда переговоров, направленных на достижение соглашения о прекращении войны в Украине.

Как передает 1news.az со сслыкой на сообщение Associated Press, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер были замечены в центре Берлина фотографом немецкого информационного агентства DPA.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни в Берлине состоится ряд встреч украинских, американских и европейских официальных лиц.

«Самое важное, я встречусь с посланниками президента Трампа, а также пройдут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, касающиеся основ мира — политического соглашения о прекращении войны», — сказал Зеленский в обращении к нации поздно вечером в субботу.