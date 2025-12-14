В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 15 декабря.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии

Сообщается, что в Баку и на Апшеронском полуострове, в Хизи, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле и Гобустане будут дуть северо-западные ветры со скоростью 13,9-20,7 м/с.