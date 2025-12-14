В Иране прошла встреча по Афганистану

Заседание государств - соседей Афганистана с участием специального представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова прошло в воскресенье в Тегеране.

Основной темой стала нормализация ситуации в исламском эмирате.

"Афганистан - очень важная страна. Наша цель - координация и интеграция на региональном уровне между правительством Афганистана и соседними государствами, направленные на установление мира, стабильности и достижение прогресса в регионе", - сообщил в интервью гостелерадиокомпании по итогам встречи глава МИД Ирана.

По его словам, все участники совещания твердо убеждены в том, что стабильность будет достигнута исключительно при условии невмешательства третьих стран. "Два десятилетия присутствия НАТО и американских войск действительно принесли большие страдания народу Афганистана", - добавил Арагчи.

Источник: ТАСС