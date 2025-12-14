 Число жертв стрельбы в Сиднее возросо до 12 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Число жертв стрельбы в Сиднее возросо до 12 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:47 - Сегодня
Число жертв стрельбы в Сиднее возросо до 12 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях опубликовано видео, запечатлевшее драматический момент, когда наблюдатель разоружает стрелка во время массовой стрельбы на Бонди-Бич в Сиднее, в результате которой десятки человек погибли и получили ранения.

Подозреваемый убегает, затем присоединяется к другому стрелку, который продолжает стрелять с моста.

15:51

Число жертв стрельбы на пляже в Сиднее увеличилось до 12 человек, сообщил 14 декабря премьер-министр австралийского штата новый Южный Уэльс Крис Миннс.

«К сожалению, мы должны сообщить, что на данный момент, по меньшей мере, 12 человек были убиты», — сказал он на пресс-конференции.

Комиссар полиции штата Мал Лэньон сообщил, что количество раненых составляет 29 человек, из них — двое полицейских. Миннс уточнил, что инцидент является «целенаправленным нападением на еврейскую общину» города. Глава штата добавил, что полиция и власти рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт.

Источник: "Известия"

15:07

Число пострадавших в результате стрельбы на пляже Бондай в Сиднее возросло до 16, жертвами атаки стали 10 человек.

В службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс уточнили, что все раненые госпитализированы, причем один из них доставлен в сиднейскую детскую больницу. "Всего к месту происшествия прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей", - отметили в службе.

Преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Один нападавший застрелен, двое задержаны.

Источник: ТАСС

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

