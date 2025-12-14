Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

Соответствующее решение принято по итогам 4-го съезда партии, прошедшего 14 декабря.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии "Армянский национальный конгресс".

Напомним, "Армянский национальный конгресс" был создан в 2008 году на базе "Армянского общенационального движения". Весь этот период его возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

