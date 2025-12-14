Гололед затруднил движение автотранспорта по трассе Баку-Шамахы - ВИДЕО

Гололед на дорогах в ряде районов Азербайджана создал опасность для водителей.

Так, в социальных сетях распространились видеокадры, снятые на трассе Баку-Шамахы, на которых видно, как обледенение дороги стало причиной затруднения движения для автотранспортных средств.

Между тем, как сообщает АЗЕРТАДЖ, из соображений безопасности дорожная полиция частично ограничила движение некоторых транспортных средств из столицы в Шамахы. В короткие сроки персонал и специальная техника ООО «Дорожное движение № 4» Агентства государственных дорог Азербайджана (AAYDA) очистили обледеневшие участки дороги, нанесли соляно-песчаную смесь, и движение транспорта было полностью восстановлено.

В настоящее время движение автомобилей из столицы в Шамахы и обратно не затруднено, дорога полностью открыта, сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что в вечерние часы в регионе возможен повторный снегопад, будет морозно, а дороги могут частично замерзнуть. Поэтому водителям рекомендуется проявлять осторожность и перенести запланированные на ночь поездки на дневное время.