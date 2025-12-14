 В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека | 1news.az | Новости
Общество

В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека

First News Media17:11 - Сегодня
В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека

В селе Юхары Лягяр Гусарского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были оперативно направлены сотрудники Гусарской пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке ситуации на месте инцидента было установлено, что водитель легкового автомобиля марки KIA потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало в овраг.

В результате ДТП погибли два человека, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели вызволили из автомобиля женщину, оказавшуюся в беспомощном положении, и передали ее врачам скорой помощи.

По факту начато расследование.

Источник: Report

