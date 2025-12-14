 Зеленский находится в Берлине для переговоров с США по Украине | 1news.az | Новости
Зеленский находится в Берлине для переговоров с США по Украине

First News Media19:18 - Сегодня
Зеленский находится в Берлине для переговоров с США по Украине

Владимир Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский прибыл в Германию и ожидает встречи с представителями Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже в Германии. Сегодня в плане встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины», – заявил Зеленский. По его словам, основной темой переговоров станет обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

