Трамп: Путин подвел меня в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что российским лидер Владимир Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Reuters, об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

"США урегулировали семь (войн). Я думал, что этот (российско-украинский конфликт) - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, что чем это обернется", - сказал американский лидер.