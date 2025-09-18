В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) оперативно потушили пожар в доме, расположенном на улице Пахливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку, не допустив его распространения на большую площадь.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
10:25
В Баку загорелся дом.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, на горячую линию МЧС «112» поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Пехливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.
На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.