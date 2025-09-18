В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) оперативно потушили пожар в доме, расположенном на улице Пахливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку, не допустив его распространения на большую площадь.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

10:25

В Баку загорелся дом.

По информации ведомства, на горячую линию МЧС «112» поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Пехливана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.

На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.