Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Круг "20 Января";

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

16. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

17. Проспект Бабека, в направлении центра.