Зеленский требует гарантий безопасности до окончания войны

First News Media16:05 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что не надо ждать завершения войны, чтобы говорить о гарантиях безопасности. Эти действенные и надежные гарантии Украина должна получить до завершения войны.

Как передает УНИАН, об этом украинский президент сказал во время встречи с журналистами.

В частности, у главы украинского государства спросили, обсуждается ли «корейский сценарий» завершения войны, и, соответственно, будет ли это использоваться в разговоре с президентом США Дональдом Трампом — что может быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.

«Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны», — отметил Зеленский.

Он отметил, например, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны.

«И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности «русским» прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление», — подчеркнул Зеленский.

