Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

20 сентября Президент Республики Руанда Поль Кагаме ознакомился в Баку с деятельностью центра ASAN xidmət.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подробно проинформировал высокого гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, а также о реализуемых в сфере социальных инноваций проектах.

Президенту Руанды была представлена презентация о модели ASAN xidmət. Было отмечено, что в рамках экспорта национального бренда Азербайджана ASAN как интеллектуального продукта подписано более 30 соглашений с различными странами и международными организациями.

Подчеркивалось также, что Организация Объединенных Наций оценивает концепцию ASAN xidmət, узнаваемый на международном уровне бренд Азербайджана, как наилучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

Сотрудничество по вопросу передачи опыта ASAN xidmət Руанде было налажено по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Президента Республики Руанда, состоявшейся в ноябре 2024 года во время визита последнего в нашу страну для участия в конференции COP29.

В рамках этого в июне текущего года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и соответствующим ведомством Руанды был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Источник: АЗЕРТАДЖ