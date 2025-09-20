СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

Десять стран признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

"В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", - пишет агентство.

Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.