Погода на вторник: В Баку в основном без осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 23 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-18 °C, днём - 20-24 °C. Атмосферное давление - 768 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80 %, днём 50-60 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь и грозы. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16 °C, днём - 20-25 °C; в горах ночью 0-4 °C, днём 5-9 °C.