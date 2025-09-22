 Самолет авиакомпании Ajet совершил экстренную посадку в аэропорт Баку из-за сигнала тревоги | 1news.az | Новости
Общество

Самолет авиакомпании Ajet совершил экстренную посадку в аэропорт Баку из-за сигнала тревоги

Феликс Вишневецкий17:59 - Сегодня
22 сентября 2025 года командир воздушного судна авиакомпании «Ajet», выполнявшего регулярный рейс Анкара - Баку, направил в соответствующие службы Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщение о тревожном сигнале на борту.

Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Баку в 15:55 по местному времени, сообщает 1news.az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В соответствии с международными протоколами безопасности процедуры были немедленно выполнены. В результате проверки установлено, что сигнал оказался ложным, и никакой угрозы зафиксировано не было.

«Безопасность пассажиров и членов экипажа всегда является приоритетом. Дополнительно сообщаем, что произошедший инцидент не повлиял на операционные процессы Международного аэропорта Гейдар Алиев. Все рейсы выполняются согласно расписанию» - говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

