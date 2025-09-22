Пашинян, члены Минской группы и глава МИД Армении запрошены для допроса в качестве свидетелей в суде

В Бакинском военном суде на судебном процессе по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения, обвиняемые выступили с ходатайствами.

Как сообщает Report, обвиняемый Давид Манукян попросил суд вызвать гражданина Республики Армения Никола Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.) в качестве свидетеля или подключить его к судебному процессу посредством видеоконференции.

Обвиняемый Давид Бабаян попросил судью привлечь к суду в качестве свидетелей "сопредседателей Минской группы ОБСЕ", в частности посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Мы знакомы с этим людьми и были с ними в прямом контакте. Они будут очень хорошими свидетелями", - добавил он.