В Огузе задержали семью наркоторговцев

Сотрудники Огузского районного отдела полиции провели операцию против лиц, занимавшихся продажей и культивированием наркотических средств.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий были задержаны четверо членов одной семьи: 65-летний Мамедсаад Мамедов, ранее судимый за тяжкое преступление, его 34-летний сын Орхан, 55-летняя жена Гюльназ и невестка Дильбер Мамедовы, передает 1news.az.

При обыске по месту их жительства в селе Хачмаз было обнаружено около 3 кг марихуаны, 138 кустов и частей растения конопли, а также семена наркосодержащих растений в стеклянных ёмкостях. Задержанные сообщили, что выращивали и ухаживали за кустами конопли в течение некоторого времени. Мамедов принимал заказы на наркотики, а его жена, сын и невестка занимались их доставкой по указанным адресам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда трое задержанных заключены под стражу, в отношении Д. Мамедовой избрана другая мера пресечения. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.