Лейла Алиева приняла участие в мероприятии для детей в Центральном ботаническом саду - ФОТО

24 декабря по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Центральном ботаническом саду было организовано праздничное мероприятие для детей.

Мероприятие было проведено для детей, проживающих в интернатах, при организации Исполнительной власти города Баку. В рамках праздничной программы для детей были представлены развлекательные мероприятия, игры и музыкальные программы. Детям были розданы различные подарки.

Затем Лейла Алиева вместе с детьми в рамках проекта Общественного объединения IDEA «Городская экология» (Urban Ecology) выпустила на территорию Центрального ботанического сада 10 белок, размноженных в Бакинском зоологическом парке. Проект «Городская экология» направлен на охрану и возвращение видов фауны, характерных для городской среды и широко распространенных в прошлом. Другой целью выпуска белок именно на эту территорию является их естественное размножение на территории Ботанического сада.

В прошлом на территории города Баку обитало большое количество белок и других видов животных, они свободно себя чувствовали среди людей в парках и других территориях с зелеными насаждениями. Однако в конце прошлого века в связи с существовавшими экологическими проблемами численность этих видов резко сократилась. В последние годы в результате масштабных работ по озеленению и благоустройству, проводимых в стране, в особенности благодаря усилиям Общественного объединения IDEA, снижению случаев незаконной вырубки деревьев в Баку и посадке бесчисленного количества новых деревьев в городе созданы благоприятные условия для возвращения многих видов фауны.