Закир Гасанов выразил соболезнования ливийской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Государства Ливия - министру обороны Абдулхамиду Дбейбе.

Как сообщили в Министерстве обороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении самолета Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турецкую Республику, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Государства Ливия, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие члены экипажа.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души. Аллах ряхмят элясин!».