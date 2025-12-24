Фонд Гейдара Алиева удостоен премии «Laurentum» Италии - ФОТО

В Риме состоялась XXXIX церемония вручения престижной премии "Laurentum".

Как сообщает Trend, учрежденная в 1981 году премия вручается в сферах культуры, литературы, спорта, а также за продвижение культурных ценностей.

Фонд Гейдара Алиева награжден специальной премией "Laurentum" за сохранение культурного наследия.

На церемонии, состоявшейся в здании Palazzo Montecitorio Палаты депутатов Италии, была отмечена международная деятельность Фонда Гейдара Алиева в области сохранения культурного наследия и содействия межкультурному диалогу, а также высоко оценено сотрудничество с Ватиканом придерживающегося ценностей толерантности Азербайджана, его вклад в сохранение и реставрацию культурного наследия. Было подчеркнуто проведение под руководством Президента Фонда Мехрибан Алиевой масштабных реставрационных и консервационных работ в Базилике Святого Петра и катакомбах Ватикана.