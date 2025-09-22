Перевозчики в Баку стремятся перевезти как можно больше пассажиров при минимальных затратах

Анализ показателей регулярных автобусных пассажирских перевозок в столице показывает, что на административной территории города Баку эту услугу предоставляют 27 перевозчиков.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании сферы регулярных автомобильных пассажирских перевозок.

Он отметил, что к ежедневным пассажирским перевозкам привлечено 2300 автобусов.

«Из 27 автобусных перевозчиков только 5 владеют 58% всего автобусного парка, а средний возраст эксплуатируемых ими автобусов в настоящее время составляет 7 лет. Средний возраст автобусов, эксплуатируемых другими перевозчиками, составляет 12 лет».

«Как в Баку, так и на всей территории страны существующая модель регулярных пассажирских перевозок основана на простой бизнес-модели, при которой оплата взимается с пассажиров за проезд. В такой ситуации перевозчики стремятся перевезти как можно больше пассажиров при минимальных ресурсах, что, в свою очередь, создаёт ряд проблем, связанных с соблюдением графиков движения и использованием вместимости автобусов. Это значительно снижает качество и надёжность перевозок. Учитывая, что тарифы за проезд, оплачиваемые пассажирами, являются регулируемыми, очевидно, что эта простая бизнес-модель не является прибыльной. Дело в том, что собранные как мелкими, так и крупными автобусными перевозчиками средства не позволяют им ни покрывать эксплуатационные расходы, ни обновлять стареющий и выходящий из строя автобусный парк», — добавил председатель.