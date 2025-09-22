Минобороны утилизирует очередную партию просроченных боеприпасов

22-26 сентября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль Абшеронского района и в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности будет проведена утилизация боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - говорится в информации оборонного ведомства.