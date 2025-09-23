При поддержке «Nar» прошёл первый инклюзивный турнир интеллектуальных игр - ФОТО

В Азербайджане впервые при поддержке доступного мобильного оператора «Nar» состоялся инклюзивный турнир интеллектуальных игр «Zəka Fest» для молодежи с нарушениями речи и слуха.

Проект, посвящённый Международному дню жестового языка, был реализован по инициативе «Şəkərbura Show» при поддержке организации «Поддержка слабослышащих» (“Karlara Dəstək” İB), Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Общественного телевидения и других партнёров. Основная цель турнира — усиление социальной интеграции и творческого потенциала молодежи с нарушениями слуха, а также обеспечение доступа к развивающим играм.

В турнире приняли участие семь команд. Пятичасовой интеллектуальный марафон состоял из семи раундов и финала. Участники использовали навыки командной работы и индивидуального мышления для решения различных вопросов. По итогам соревнования команда «Uğur» заняла первое место, «Qızıl» — второе, а «Cəsur» — третье. Победители и другие участники получили ценные призы от «Nar».

Следует отметить, что «Nar» получил международное признание за проекты, направленные на расширение доступа к информации и коммуникационным возможностям для людей с нарушениями слуха и речи.

Компания была удостоена престижной бизнес-премии Stevie за свои инициативы в области социальной ответственности. Поддержка нового мобильного приложения для изучения жестового языка является логичным продолжением многолетней деятельности «Nar» в этом направлении и ещё больше усиливает его вклад в развитие инклюзивного общества. Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых при поддержке мобильного оператора, вы можете найти здесь.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

