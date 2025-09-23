Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения - ФОТО

В Масаллинском районе, в селе Эминли археологи обнаружили кувшинное погребение античного периода.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт археологии и антропологии НАНА, захоронение, получившее условное название "№3", находилось на глубине около 40 см.

Внутри кувшина был погребен взрослый мужчина, вероятно воин-всадник: его бедренные кости свидетельствуют о высокой физической нагрузке, рядом найден железный наконечник копья. Скелет сопровождали глиняные сосуды, в том числе средиземноморские, а также миниатюрные емкости для масел и парфюмов.

Особый интерес вызвали золотые серьги с изображением грозди винограда и многочисленные бусины. Кувшин и ее содержимое были повреждены из-за того, что территория в древности оказалась затоплена Каспием. Археологи отмечают, что находка является уникальной для юго-востока Азербайджана благодаря сочетанию местных и привозных предметов.