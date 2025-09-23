 В ООН состоится международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой | 1news.az | Новости
Политика

First News Media22:40 - 23 / 09 / 2025
25 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке состоится международная конференция «Заморские территории после Буживальского соглашения: реколонизация или деколонизация?», организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции примут участие лидеры движений за независимость, действующих на французских заморских территориях — Канаки (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои-Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также на колониальных территориях Нидерландов, таких как Бонэйр, Аруба, Сен-Мартен, а также представители Международного фронта деколонизации, созданного в Баку.

На конференции будет обсуждаться истинная суть Буживальского соглашения, представленного Францией как «стабильность и общее будущее», и будут сравниваться его положения с Матиньонским и Нумейским соглашениями, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости.

На мероприятии представители народа канаки объяснят широкой общественности, почему они отвергли Буживальское соглашение.

На конференции также будут рассмотрены будущее Канаки (Новой Каледонии) и других заморских территорий в постбуживальский период, сохранение в повестке дня международных организаций вопроса о невыполнении Францией обязательств перед ООН, взятых на себя, но не выполняемых в течение многих лет, пути перехода к подлинному процессу деколонизации и совместные шаги в этом направлении.

По итогам конференции ожидается принятие совместного заявления.

После мероприятия представители колоний проведут мирную акцию протеста перед зданием ООН.

В ООН состоится международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой

