Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 25 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается слабый туман. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18°C, днём 22-26°C. Атмосферное давление - около 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75%, днём 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах временами будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°C, днём 23–28°C, в горах ночью 4-7°C, днём 11-16°C.