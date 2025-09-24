Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского

Супруга украинского президента Елена Зеленская добивалась встречи с супругой американского лидера Меланией Трамп, однако беседы не запланировано, заявил в эфире Fox News старший советник первой леди США Марк Бекман.

«Госпожа Зеленская несколько раз обращалась к нам с просьбой о встрече, но двусторонней встречи не будет.

Ничего официального», — сказал Бекман (цитата по The New York Post).

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, которая проходит с 22 по 30 сентября. На полях мероприятия Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

