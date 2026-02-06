На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов
Объявлены время и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 10 февраля.
В повестку дня заседания включено 12 вопросов.
В их числе проекты поправок в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи", в закон "О правах ребенка", в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана и др.
228