На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов

Объявлены время и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 10 февраля.

В повестку дня заседания включено 12 вопросов.

В их числе проекты поправок в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи", в закон "О правах ребенка", в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана и др.