Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»

Азербайджан приблизился к финальному этапу отбора представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2026» - после оценки заявок и живых прослушиваний в шорт-лист вошли три кандидата.

Имена претендентов пока не раскрываются, однако это лишь усилило интерес к процессу - поклонники конкурса уже развернули активные обсуждения в соцсетях, пытаясь угадать, кто именно может выйти на европейскую сцену от страны в 2026 году.

Глава азербайджанской делегации на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» Нурлана Джафарова внесла ясность в вопрос о том, почему не раскрываются имена трех возможных представителей Азербайджана, вошедших в шорт-лист.

«Согласно нашим правилам, если хотя бы один кандидат не хочет раскрытия своего имени, мы не оглашаем список», - отмечает Н.Джафарова в Instagram Stories.

