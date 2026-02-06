Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Контроль над бутиками британского люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur в России перешёл от Айсель Трудел (Гусейнова) к её подруге детства Эке Матуа.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на «Коммерсантъ».

По информации издания, А.Трудел передала Э.Матуа обратно долю в компании «Меркурий», которая управляет британской маркой на российском рынке. Эксперты оценивают стоимость компании, основанной в 2014 году, примерно в 1,5 млрд рублей (примерно 33 млн манатов).

Подчеркивается, что изначально бенефициаром «Меркурия» была сама Э.Матуа, но в 2016 году она передала управление своей подруге, А.Трудел. «Коммерсантъ» отмечает, что сами предпринимательницы пока не прокомментировали сделку.

Отметим, что Agent Provocateur - одна из немногих люксовых марок, сохранивших присутствие в РФ после начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году.

Напомним, что Айсель Трудел известна как основательница мультибрендового бутика Aizel Moscow, открытого в 2003 году, а также как бывший эксклюзивный представитель брендов Christian Louboutin и Agent Provocateur в России.

