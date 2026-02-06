 Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Контроль над бутиками британского люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur в России перешёл от Айсель Трудел (Гусейнова) к её подруге детства Эке Матуа.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на «Коммерсантъ».

По информации издания, А.Трудел передала Э.Матуа обратно долю в компании «Меркурий», которая управляет британской маркой на российском рынке. Эксперты оценивают стоимость компании, основанной в 2014 году, примерно в 1,5 млрд рублей (примерно 33 млн манатов).

Подчеркивается, что изначально бенефициаром «Меркурия» была сама Э.Матуа, но в 2016 году она передала управление своей подруге, А.Трудел. «Коммерсантъ» отмечает, что сами предпринимательницы пока не прокомментировали сделку.

Отметим, что Agent Provocateur - одна из немногих люксовых марок, сохранивших присутствие в РФ после начала российско-украинского военного конфликта в 2022 году.

Напомним, что Айсель Трудел известна как основательница мультибрендового бутика Aizel Moscow, открытого в 2003 году, а также как бывший эксклюзивный представитель брендов Christian Louboutin и Agent Provocateur в России.

Читайте по теме:

Как создавалась модная империя азербайджанки Айсель Трудел, поразившая Москву - ФОТО

Айсель Трудел: «Никогда не забуду день встречи с Карлом Лагерфельдом…» - ФОТО

Азербайджанка стала модным экспертом для Джей Ло в шопинге в Москве – ФОТО

Дженнифер Лопес потратила 2,5 миллиона в бутике, принадлежащем азербайджанке – ФОТО

Джей Ло, Айсель Трудел, Дева Кассель и другие на модном показе в Венеции - ФОТО - ВИДЕО

Louis Vuitton включил азербайджанку в состав своего экспертного совета – ФОТО

Азербайджанка включена в список самых влиятельных людей в мире моды – ФОТО

Азербайджанка преподнесла необычный подарок Владимиру Путину - ФОТО

Поделиться:
357

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана принял министра обороны Ирана - ФОТО

Политика

Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ...

Общество

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

В мире

В Турции произошло землетрясение

Lifestyle

Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

​​​​​​​На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Netflix анонсировал анимационный спин‑офф сериала «Очень странные дела» - ФОТО - ВИДЕО

В семье Снуп Догга произошла трагедия - ФОТО

Последние новости

Симонян требует миллион от Кочаряна

Сегодня, 12:13

Гара Гараев понес тяжелую утрату

Сегодня, 12:03

Президент Азербайджана принял министра обороны Ирана - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Сумгайыте в школе жестоко избили 14-летнего подростка

Сегодня, 11:50

В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

Сегодня, 11:45

Мятежные священники подали иск против армянской Церкви

Сегодня, 11:42

Прав меньше, чем у животных: в Афганистане разрешили бить женщин

Сегодня, 11:35

В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

Сегодня, 11:28

Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ФОТО

Сегодня, 11:25

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят 12 вопросов

Сегодня, 11:08

Переговоры США и Ирана будут ограничены тематикой ядерной программы

Сегодня, 10:58

Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

Сегодня, 10:50

Айсель Трудел перестала быть представительницей британского люксового бренда в России

Сегодня, 10:42

Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс «с открытыми глазами»

Сегодня, 10:35

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 10:23

Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»

Сегодня, 10:20

ЕС не планирует перезапуск переговоров о вступлении Турции в сообщество

Сегодня, 10:15

В Мазасыре мужчина погиб от отравления угарным газом

Сегодня, 09:55

США пригласили Филиппины вступить в Совет мира

Сегодня, 09:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48