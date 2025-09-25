 AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:49 - Сегодня
AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

С 26 октября Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL перейдёт на осенне-зимнее расписание и предложит путешественникам почти 50 направлений в Европу, Азию и на Ближний Восток.

Продажа билетов по большинству маршрутов уже открыта, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно новому расписанию ключевыми остаются самые востребованные направления, среди которых Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив. При этом маршрутная сеть продолжает охватывать крупнейшие деловые и культурные центры региона - от Дохи и Эр-Рияда до Алматы, Ташкента и Тебриза.

Также сохраняются и европейские маршруты: в расписании остаются рейсы в Париж, Лондон, Вену, Берлин и Прагу, а также в Барселону и Милан, что делает Баку удобной точкой отправления для поездок в Европу. Для любителей лета и отдыха у моря предусмотрены рейсы в Анталью и Трабзон, а также возобновлены полёты на Мальдивы и в Шарм-эль-Шейх.

Разнообразие направлений усиливает роль Международного аэропорта Гейдар Алиев как современного транзитного узла, соединяющего Европу, страны СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Пассажиры, совершающие пересадки в Баку, могут рассчитывать на комфортные условия стыковки и удобное расписание.

Параллельно с расширением маршрутной сети авиакомпания развивает цифровые сервисы. Пассажиры могут бронировать билеты онлайн, выбирать места при покупке, заказывать специальное меню, повышать класс обслуживания и заранее оформлять багаж. Эти возможности делают путешествие не только удобным, но и максимально гибким.

Новый сезон с AZAL — это сочетание разнообразных направлений, современных услуг и комфорта, который позволяет планировать поездки в любое время года.

Авиабилеты на все направления доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.


Поделиться:
119

Актуально

Мнение

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Xроника

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и ...

Политика

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным ...

Общество

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Общество

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Баку рекордно быстро восстановили движение после Гран-при

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Последние новости

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

Сегодня, 18:00

Путин и Пашинян пообщались в неформальной обстановке в Москве - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Сегодня, 17:50

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Сегодня, 17:49

Арены, на которых пройдут III Игры стран СНГ, готовы к соревнованиям - ФОТО

Сегодня, 17:45

Билеты на III Игры стран СНГ поступили в продажу - ЦЕНЫ

Сегодня, 17:43

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и инфобезопасности

Сегодня, 17:33

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Сегодня, 17:15

AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 16:58

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Сегодня, 16:35

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным вопросам - ФОТО

Сегодня, 16:20

Дания извинилась за тайную стерилизацию женщин в Гренландии

Сегодня, 16:15

Kapital Bank удостоен золотой награды премии «Globee–Innovation Awards»

Сегодня, 16:10

Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

Сегодня, 16:05

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Сегодня, 16:02

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

Сегодня, 15:30

Кабмин России до конца года запретит экспорт бензина

Сегодня, 15:20

Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Сегодня, 15:10

Севиндж Фаталиева об азербайджано-британских отношениях: мы вступили в новую эру сотрудничества

Сегодня, 15:04
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30