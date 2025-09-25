Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представляем выступление главы нашего государства.

Выступление

Президента Ильхам Алиев

- Дамы и господа.

На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе Отечественной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир.

Около тридцати лет примерно двадцать процентов суверенной территории Азербайджана находились под военной оккупацией со стороны Армении. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки и ее военных преступлений миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Их фундаментальные права человека были грубо нарушены. Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. К сожалению, эти резолюции так и не были выполнены. Армения демонстративно игнорировала их, поскольку не подвергалась никаким санкциям со стороны международной общественности.

Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт.

В 2020 году, после почти тридцати лет безрезультатных переговоров, Азербайджан вынужден был воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Во время войны Армения бомбила наши города и села баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами, убила более 100 невинных мирных граждан. Азербайджан же вел войну с полным соблюдением международного гуманитарного права. Мы обеспечили защиту гражданских лиц, воздерживались от ударов по невоенной инфраструктуре. В ходе 44-дневной Отечественной войны наши Вооруженные силы освободили оккупированные территории и восстановили территориальную целостность Азербайджана в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.

Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы выдвинули пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представили проект мирного договора. Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне.

8 августа этого года в Вашингтоне, в Белом Доме с участием лидеров США, Азербайджана и Армении министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора. В тот же день Президент Азербайджана и Премьер-министр Армении подписали Совместное заявление. В качестве свидетеля его подписал и Президент США Дональд Трамп. Кроме того, Азербайджан и Армения направили совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур как устаревшего механизма, который больше не имеет отношения к мирному процессу. Таким образом, 1 сентября ОБСЕ приняла решение об окончательном закрытии этих структур.

Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира. Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи.

Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США. Мы подписали с Президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.

В то же время решение Президента Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом. Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.

В целом, договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение.

Благодарю Президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Сразу после победы Азербайджан начал широкомасштабную программу восстановления на освобожденных территориях. В период оккупации Армения сровняла с землей сотни наших городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками. А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек.

Одной из самых тяжелых гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией в период оккупации. С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению.

Точно так же требует особого внимания и принятия мер трагическая судьба почти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время агрессии и оккупации со стороны Армении с начала 1990-х годов.

Дамы и господа, что касается глобальных вызовов, мы верим, что ответные меры должны быть инклюзивными, справедливыми и универсальными.

Азербайджан своими многочисленными инициативами продемонстрировал отчетливую приверженность продвижению вариантов устойчивых решений.

В прошлом году мы испытали чувство гордости, принимая COP29, на которой были достигнуты весомые результаты в вопросах климатической деятельности, зеленого перехода и справедливого доступа к финансам. В качестве председателя COP29 мы руководили переговорами с целью получения амбициозных и сбалансированных результатов, стремясь при этом, чтобы были услышаны голоса всех сторон, особенно развивающихся стран.

Принятая на СОР29 новая коллективная количественная цель (NCQG), также известная как «Бакинская финансовая цель», является исторической вехой в глобальном климатическом финансировании. Это обязательство предусматривает увеличение до 2035 года первичной годовой цели климатического финансирования из государственных источников развитых стран развивающимся странам со 100 млрд долларов США как минимум до 300 млрд долларов США ежегодно. Азербайджан также успешно завершил создание долгожданных рамочных принципов для углеродных рынков в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, обеспечив полное вступление в силу этого документа спустя девять лет после его принятия. На СОР29 был подписан ряд ключевых соглашений для полноценного функционирования Фонда для возмещения потерь и ущерба, который оказывает существенную поддержку уязвимым общинам, страдающим от изменения климата.

Наряду с серьезной приверженностью зеленому переходу, мы не должны ставить перед собой нереалистичных целей. Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем.

Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов.

В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ. Это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами. Кроме того, в последнее время Азербайджан и Сирия укрепили двустороннее партнерство, уделяя особое внимание энергоснабжению, развитию инфраструктуры и работам по реконструкции в постконфликтный период. С августа этого года Азербайджан начал поставки природного газа в Сирию через Турцию, что в значительной степени сократило дефицит электроэнергии в стране.

Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Через нашу страну проходят такие коммуникационные проекты, как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Мы стали свидетелями увеличения грузоперевозок по Среднему коридору почти на 90 процентов с 2022 года. Сроки транзита по этому коридору значительно сократились. Крупнейший торговый флот на Каспии, Международный торговый порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных хабов.

Имеется большой потенциал для сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Азербайджан продвигает инициативу цифровой трансформации посредством такого значимого проекта, как «Цифровой Шелковый путь». Этот проект включает также планы по созданию передовой оптоволоконной кабельной сети по дну Каспийского моря, что позволит Азербайджану стать основным региональным цифровым центром.

Азербайджан добился значительного экономического роста, сосредоточившись на диверсификации экономики в дополнение к нефтегазовому сектору, развитии ненефтяного сектора, улучшении инвестиционного климата посредством реформ и прозрачности. Сокращение уровня бедности и безработицы до исторического минимума в 5 процентов – еще одно достижение нашей страны.

Недавно два ведущих международных рейтинговых агентства (Moody’s и Fitch) повысили рейтинг Азербайджана. В качестве основных сильных сторон были указаны мощный внешнеторговый баланс, низкий государственный долг и крупные активы суверенных фондов, и Азербайджану был присвоен благоприятный инвестиционный уровень. Это подтверждает уровень экономической устойчивости, сильной фискальной дисциплины и благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Наш внешний долг составляет всего 6,5 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг.

Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы.

Дамы и господа, Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне. Мы оказываем помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, конфликтов и кризисов в сфере здравоохранения. В рамках ответных мер на пандемию COVID-19 Азербайджан пожертвовал и профинансировал закупку защитного оборудования, медицинских приборов, вакцин для более чем 80 стран.

Азербайджан вступил в новую эпоху. Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом.

Достижения последних лет – это не только победа и успех Азербайджана. Это также является доказательством того, что международное право в конечном итоге преобладает.

Наше видение ясно. Это - мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество.

Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами.

Благодарю.

20:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.