Президент: К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников

Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что к 2030 году около 40 процентов производимой в стране энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.