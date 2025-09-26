Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

В Саатлинском районе состоялось открытие новой средней школы села Набаткенд имени Икрама Агаева.

В церемонии открытия нового здания, построенного Фондом Гейдара Алиева, приняли участие глава Исполнительной власти Саатлинского района Эльмир Багиров, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Астанов, заместитель заведующего Миль-Муганского регионального управления образования Рабиль Шахбазов, коллектив школы и представители общественности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступавшие на церемонии открытия говорили о внимании и заботе, проявляемых нашим государством к образованию. Было отмечено, что в последние годы во многих отдаленных селах построены новые здания школы, а ряд зданий также был капитально отремонтирован. Было отмечено, что здание Набаткендской средней школы было построено в 1937 году. Поскольку за прошедший период здание пришло в непригодное состояние, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы.

Строительство нового здания школы на 624 ученических места началось в мае 2024 года. Четырехэтажное здание школы состоит из 4 корпусов. В здании имеются учебные классы, кабинеты физики, химии, биологии, информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения, гардероб, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.

Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а классы и лаборатории – наглядными пособиями.

Школьный двор благоустроен, уложен асфальт, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены современные системы освещения.

Больше всего открытию нового здания рады учителя и ученики. Ученица 8-го класса Хумар Тахмазова говорит, что для нее это один из самых счастливых дней: «В старом здании школы условия были не очень хорошие, зимой в классах было холодно. Но это уже осталось в прошлом. Я очень рада открытию нового здания.

Классы просторные и светлые, есть кабинеты физики, химии, информатики и другие. В нашей школе также есть спортивный зал и детская площадка. Мы будем стараться лучше учиться».

Учитель школы Вугар Гусейнов назвал строительство нового здания самым большим достижением коллектива.

«В последние годы здание школы пришло в негодное состояние. Несмотря на то, что оно неоднократно ремонтировалось, срок его службы истек. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в нашем селе построено современное здание школы. Это очень радует нас, учителей и учеников. От имени коллектива школы и всего села выражаем благодарность Фонду Гейдара Алиева».

Затем они ознакомились с условиями, созданными в здании школы.