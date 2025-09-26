 Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

First News Media16:55 - Сегодня
Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

В Саатлинском районе состоялось открытие новой средней школы села Набаткенд имени Икрама Агаева.

В церемонии открытия нового здания, построенного Фондом Гейдара Алиева, приняли участие глава Исполнительной власти Саатлинского района Эльмир Багиров, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Астанов, заместитель заведующего Миль-Муганского регионального управления образования Рабиль Шахбазов, коллектив школы и представители общественности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступавшие на церемонии открытия говорили о внимании и заботе, проявляемых нашим государством к образованию. Было отмечено, что в последние годы во многих отдаленных селах построены новые здания школы, а ряд зданий также был капитально отремонтирован. Было отмечено, что здание Набаткендской средней школы было построено в 1937 году. Поскольку за прошедший период здание пришло в непригодное состояние, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы.

Строительство нового здания школы на 624 ученических места началось в мае 2024 года. Четырехэтажное здание школы состоит из 4 корпусов. В здании имеются учебные классы, кабинеты физики, химии, биологии, информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения, гардероб, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.

Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а классы и лаборатории – наглядными пособиями.

Школьный двор благоустроен, уложен асфальт, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены современные системы освещения.

Больше всего открытию нового здания рады учителя и ученики. Ученица 8-го класса Хумар Тахмазова говорит, что для нее это один из самых счастливых дней: «В старом здании школы условия были не очень хорошие, зимой в классах было холодно. Но это уже осталось в прошлом. Я очень рада открытию нового здания.

Классы просторные и светлые, есть кабинеты физики, химии, информатики и другие. В нашей школе также есть спортивный зал и детская площадка. Мы будем стараться лучше учиться».

Учитель школы Вугар Гусейнов назвал строительство нового здания самым большим достижением коллектива.

«В последние годы здание школы пришло в негодное состояние. Несмотря на то, что оно неоднократно ремонтировалось, срок его службы истек. По инициативе Фонда Гейдара Алиева в нашем селе построено современное здание школы. Это очень радует нас, учителей и учеников. От имени коллектива школы и всего села выражаем благодарность Фонду Гейдара Алиева».

Затем они ознакомились с условиями, созданными в здании школы.

Поделиться:
262

Актуально

Повестка Президента

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Политика

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с ...

Политика

Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда ...

Общество

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Баку меняется система работы общественного транспорта

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

Медведи атаковали село в Губе

Последние новости

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Сегодня, 19:15

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сегодня, 19:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Сегодня, 18:45

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Сегодня, 18:30

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:00

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

Сегодня, 17:27

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Сегодня, 17:18

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:13

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

Сегодня, 16:55

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Сегодня, 16:42

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Сегодня, 16:35

Спикер парламента Армении: На следующих выборах мы наберем намного больше голосов, чем в 2021 году

Сегодня, 16:30

Партия Тер-Петросяна не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 16:20

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

Сегодня, 15:55

Завершено расследование громкого дела об убийстве и поджоге в поселке Гобу

Сегодня, 15:50

Песков: Турция продолжит покупать у РФ выгодные для себя товары

Сегодня, 15:40

Названа дата ввода в эксплуатацию железной дороги Агдам-Ханкенди

Сегодня, 15:35

Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ

Сегодня, 15:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30