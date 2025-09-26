Ограничения подачи газа в Баку: названы районы и улицы

ПО «Azeriqaz» ГНКАР предупредило о временных ограничениях подачи газа в ряде столичных районов в связи с плановыми ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре.

С 26 сентября, начиная с 10:00 и до завершения работ, будет приостановлена подача газа от измерительного узла «Микрорайон» и газораспределительной станции «Дуванны».

На этот период перебои затронут несколько улиц Насиминского района, включая улицы Рашида Мамедова, Асифа Магеррамова, Мир Джалала, 20 Января, Гусейна Сеидзаде, а также проспекты Гейдара Алиева и Московский. Кроме того, ограничения коснутся посёлка Гобустан Гарадагского района и жилого комплекса Main в Ясамальском районе.

Источник: Report