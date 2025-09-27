Министр образования: Расследуется каждый негативный случай в школах

В учебных заведениях принимаются соответствующие меры в связи с жалобами на сборы денег и прочими негативными явлениями, заявил журналистам сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что проведены расследования по всем случаям в школах, общее число которых в Азербайджане составляет 4400.

«Подобные вопросы должны быть в центре внимания как медиа, так и общественности», - отметил он.

Источник: Report