Министр образования: Расследуется каждый негативный случай в школах
В учебных заведениях принимаются соответствующие меры в связи с жалобами на сборы денег и прочими негативными явлениями, заявил журналистам сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Он отметил, что проведены расследования по всем случаям в школах, общее число которых в Азербайджане составляет 4400.
«Подобные вопросы должны быть в центре внимания как медиа, так и общественности», - отметил он.
Источник: Report
249