Азербайджан вновь подтвердил свою позицию по вопросу Джамму и Кашмира
Заседание Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру прошло в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Как сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х, в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел республики Эльнур Мамедов.
В своем заявлении Э.Мамедов подтвердил последовательную поддержку Азербайджана мирному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
On the margins of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov attended the meeting of the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir.
