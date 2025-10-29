Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях", - отметил представитель Кремля.

Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается, заявил также Дмитрий Песков.

"Сейчас идет кропотливая работа, и президент (России Владимир Путин) поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли контакты между РФ и Азербайджаном по поводу освобождения задержанных в Баку россиян.

Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.

Источник: ТАСС, Риа Новости