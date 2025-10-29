Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

В последнее время наблюдается рост попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджера WhatsApp.

Эти атаки происходят после того, как пользователи переходят по подозрительным ссылкам, полученным с незнакомых или даже внешне знакомых номеров.

Как передает 1news.az, кибермошенники используют этот метод для перехвата кодов подтверждения (OTP), которые приходят гражданам по СМС. Передача этих кодов приводит к хищению аккаунтов WhatsApp. Затем, действуя от имени жертвы, злоумышленники рассылают фальшивые сообщения близким людям с целью завладения их финансовыми средствами и личными данными.

Служба электронной безопасности (СЭБ) настоятельно рекомендует гражданам проявлять максимальную внимательность к подобным инцидентам и призывает к немедленному принятию следующих мер для защиты своих аккаунтов:

Не открывайте ссылки, присланные с незнакомых номеров.

Загружайте мобильные приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Никогда и ни с кем не делитесь OTP-кодами и кодами подтверждения.

Активируйте в настройках приложения функцию двухэтапной аутентификации.

При обнаружении подозрительных действий немедленно свяжитесь со службой поддержки мессенджера.

Ограничьте доступ к информации профиля (статус, последнее посещение, фото) только для списка ваших контактов.

Обязательно информируйте своих родных, особенно пожилых людей и тех, кто менее уверенно пользуется технологиями, о данной мошеннической схеме.