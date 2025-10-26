«Это было потрясающе»: Трамп рассказал, как Путин оценил его роль в урегулировании между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп вновь напомнил об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что именно ему удалось достичь прогресса, которого безуспешно пытались добиться другие мировые лидеры.

Как передает 1news.az со ссылкой на Fox News, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, если будет уверен в реальной возможности заключения мирного соглашения.

При этом он сказал, что Путин высоко оценил его роль в решении азербайджано-армянского конфликта.

«Это было очень тяжело. Путин тогда сказал мне по телефону: “Парень, это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, и у них не получилось. А ты сделал», — отметил Трамп.

По его словам, пример Южного Кавказа показывает, что даже самые затяжные конфликты можно решить при политической воле сторон.

«Я думал, что мир между Азербайджаном и Арменией будет сложнее, чем между Россией и Украиной. Но оказалось наоборот», — добавил американский лидер.